В МИД Ирана оценили возможность встречи с представителями Госдепа на полях ГА ООН

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в настоящий момент договоренности о его встрече с госсекретарем США Майком Помпео на полях ГА ООН нет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

«Такой встречи не планируется. Мы неоднократно заявляли о нашей позиции», — подчеркнул Зариф.

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На вопрос о том, не передавали ли представители Омана сообщение для властей Ирана из США, он ответил, что этого не происходило.

Ранее сообщалось, что Ирак откажется от доллара в торговле с Ираном из-за американских санкций. При этом Турция намерена продолжить закупать иранский газ.