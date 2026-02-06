Размер шрифта
В Свердловской области супруга мэра отдала мошенникам более 10 миллионов рублей

КП: в Свердловской области жена главы города отдала мошенникам 14 миллионов
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

В Свердловской области жена мэра неназванного города отдала мошенникам 14 миллионов рублей. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».

Уточняется, что жене чиновника позвонили через Telegram неизвестные и представились сотрудниками ФСБ и Центрального банка РФ. Они сообщили, что якобы проводят проверку из-за утечки персональных данных на предприятии, где она раньше работала. Женщине якобы угрожали переводом денег «иноагентам».

«В итоге они убедили женщину установить сторонние вредоносные приложения, в том числе программу «V2RayIun». После супруга мэра передала часть денег курьеру, часть перевела через банкомат», — говорится в материале.

Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что мошенники начали использовать новую схему с кешбэком за покупки на фейковых сайтах маркетплейсов. В МВД пояснили, что в подобных сообщениях говорится о выгодной акции и есть ссылка, которая ведет на сайт‑клон банка или маркетплейса. В случае авторизации там вы потеряете деньги.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме с ЖКХ.
 
