Путин встретился с главой совета директоров «Мантеры»

Президент России Владимир Путин в Кремле провел встречу с председателем совета директоров группы «Мантера» Александром Ткачевым. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«Вы хотели рассказать по некоторым проектам, главным образом связанным с туристическим направлением», — обратился Путин к нему.

Ткачев рассказал, что на данный момент компания «Мантера» имеет семь тысяч номеров гостиничного фонда, в ней работают девять тысяч сотрудников. Он отметил, что речь идет о большом объеме работ, высокой ответственности.

Компания частично владеет «Красной поляной», а также курортами «Архыз» и «Лаго-Наки». Ткачев рассказал о планах реализовать крупный проект — создать горную инфраструктуру, которая будет включать в себя 550 км лыжных трасс, это будет привлекать порядка 8 млн туристов в год.

В прошлом году сообщалось, что туроператоры отмечают интерес арабских туристов к горным курортам Сочи. Осенью сообщалось, что чаще всего Сочи посещают туристы из ОАЭ и Бахрейна. Также увеличился поток туристов из Кувейта, Саудовской Аравии и Катара.

