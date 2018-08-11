Порошенко снова пожелал увидеть украинский флаг над Крымом
Президент Украины Петр Порошенко поздравил Ялту с днем города и снова пожелал, чтобы над Крымом развевался украинский флаг. об этом он написал в фейсбуке, передает РИА «Новости».
Ялта отмечает день города во вторую субботу августа. В своем поздравлении Порошенко назвал ее «жемчужиной украинского государства».
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Ранее Порошенко пообещал поднять флаг Украины над всеми городами Донбасса, а также в бухтах Севастополя.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.