Порошенко снова пожелал увидеть украинский флаг над Крымом

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Ялту с днем города и снова пожелал, чтобы над Крымом развевался украинский флаг. об этом он написал в фейсбуке, передает РИА «Новости».

Ялта отмечает день города во вторую субботу августа. В своем поздравлении Порошенко назвал ее «жемчужиной украинского государства».

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Ранее Порошенко пообещал поднять флаг Украины над всеми городами Донбасса, а также в бухтах Севастополя.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.