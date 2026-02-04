Карасин: наглость Запада в переговорном процессе по Украине не знает пределов

Наглость, с которой Запад обставляет продолжение переговоров в Абу-Даби по урегулированию конфликта на Украине, «не знает пределов». Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

В частности, сенатор упомянул слова генсека НАТО Марка Рютте, который прямо заявил, что западные военные контингенты появятся на Украине сразу после заключения мирного соглашения с Россией.

«Господин Рютте — не первоклассник и понимает, что такие высказывания гробят переговорный процесс. Они неприемлемы и будут вести к обоюдному ужесточению позиций», — написал Карасин.

По мнению сенатора, западные политики, не желающие никаких позитивных подвижек на переговорах по урегулированию конфликта, дают понять, что «не отпустят Украину от себя» ни при каких условиях. Карасин посетовал, что это та основа, с которой украинская делегация начнет 4 февраля переговоры в Абу-Даби.

3 февраля Рютте, выступая в Верховной раде, заявил, что как только будет заключено мирное соглашение, на Украине появятся западные вооруженные силы.

По мнению военкора, Героя России Евгения Поддубного, подобные заявления сводят весь переговорный процесс к нулю. Он подчеркнул, что присутствие иностранных войск на сопредельной для России территории «неприемлемо». Поддубный заявил, такими высказываниями Рютте и партнеры Киева «не оставляют выбора ни нам, ни Украине».

Ранее Медведчук увидел в словах Рютте «приговор» мирным соглашениям по Украине.