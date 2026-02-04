Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

«Нет пределов»: в Совфеде накануне переговоров в Абу-Даби заявили о наглости Запада

Карасин: наглость Запада в переговорном процессе по Украине не знает пределов
Алексей Дружинин/РИА Новости

Наглость, с которой Запад обставляет продолжение переговоров в Абу-Даби по урегулированию конфликта на Украине, «не знает пределов». Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

В частности, сенатор упомянул слова генсека НАТО Марка Рютте, который прямо заявил, что западные военные контингенты появятся на Украине сразу после заключения мирного соглашения с Россией.

«Господин Рютте — не первоклассник и понимает, что такие высказывания гробят переговорный процесс. Они неприемлемы и будут вести к обоюдному ужесточению позиций», — написал Карасин.

По мнению сенатора, западные политики, не желающие никаких позитивных подвижек на переговорах по урегулированию конфликта, дают понять, что «не отпустят Украину от себя» ни при каких условиях. Карасин посетовал, что это та основа, с которой украинская делегация начнет 4 февраля переговоры в Абу-Даби.

3 февраля Рютте, выступая в Верховной раде, заявил, что как только будет заключено мирное соглашение, на Украине появятся западные вооруженные силы.

По мнению военкора, Героя России Евгения Поддубного, подобные заявления сводят весь переговорный процесс к нулю. Он подчеркнул, что присутствие иностранных войск на сопредельной для России территории «неприемлемо». Поддубный заявил, такими высказываниями Рютте и партнеры Киева «не оставляют выбора ни нам, ни Украине».

Ранее Медведчук увидел в словах Рютте «приговор» мирным соглашениям по Украине.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!