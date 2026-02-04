Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

В Госдуме заверили, что Россия не меняла тональности на переговорах в Абу-Даби

Депутат Чепа: российская делегация не меняла тон на переговорах с Украиной в ОАЭ
Владимир Трефилов/РИА Новости

Российская делегация не меняла тон на переговорах в Абу-Даби, Москва заинтересована в завершении конфликта и выполнении достигнутых в Анкоридже договоренностей. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

По его словам, тональность и векторность меняет Европа, а не Россия. Москва всегда была нацелена на мирное соглашение с устранением первопричин конфликта, напомнил парламентарий.

В то же время из Франции и Британии слышатся заявления о вводе войск на Украину, речь идет о продвижении НАТО на восток и прямом игнорировании причин СВО, подчеркнул Чепа. Это попытка сорвать мирное урегулирование, сказал депутат.

«Конечно, гонка вооружений нам не нужна. Но изменением тональности на переговорах по Украине ее не остановить. Мы понимаем, что НАТО давно называет своим противником Россию, и русофобские движения мы не переломим. Так что никакого изменения тональности со стороны российской делегации не было. Мы продолжаем настаивать на договоренностях, достигнутых в Анкоридже», — сказал Чепа.

Очередной этап переговоров, направленных на разрешение украинского кризиса, запланирован на 4 и 5 февраля. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков уточнил, что российскую сторону будет представлять та же делегация, которая принимала участие в предыдущих переговорах 23 и 24 января.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ходе предстоящих встреч 4-5 февраля стороны обсудят предложения, выдвинутые российской стороной после согласования позиций с президентом Владимиром Путиным.

Ранее на Украине назвали главную задачу команд на переговорах в Абу-Даби.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!