В Госдуме заверили, что Россия не меняла тональности на переговорах в Абу-Даби

Депутат Чепа: российская делегация не меняла тон на переговорах с Украиной в ОАЭ

Российская делегация не меняла тон на переговорах в Абу-Даби, Москва заинтересована в завершении конфликта и выполнении достигнутых в Анкоридже договоренностей. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

По его словам, тональность и векторность меняет Европа, а не Россия. Москва всегда была нацелена на мирное соглашение с устранением первопричин конфликта, напомнил парламентарий.

В то же время из Франции и Британии слышатся заявления о вводе войск на Украину, речь идет о продвижении НАТО на восток и прямом игнорировании причин СВО, подчеркнул Чепа. Это попытка сорвать мирное урегулирование, сказал депутат.

«Конечно, гонка вооружений нам не нужна. Но изменением тональности на переговорах по Украине ее не остановить. Мы понимаем, что НАТО давно называет своим противником Россию, и русофобские движения мы не переломим. Так что никакого изменения тональности со стороны российской делегации не было. Мы продолжаем настаивать на договоренностях, достигнутых в Анкоридже», — сказал Чепа.

Очередной этап переговоров, направленных на разрешение украинского кризиса, запланирован на 4 и 5 февраля. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков уточнил, что российскую сторону будет представлять та же делегация, которая принимала участие в предыдущих переговорах 23 и 24 января.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ходе предстоящих встреч 4-5 февраля стороны обсудят предложения, выдвинутые российской стороной после согласования позиций с президентом Владимиром Путиным.

