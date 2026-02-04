Размер шрифта
Брат мэра Киева проговорился пранкерам, что выдает себя за него на деловых встречах

Владимир Кличко признался Вовану и Лексусу в подмене брата-мэра на мероприятиях
РИА Новости

Украинский боксер Владимир Кличко притворяется своим братом Виталием и участвует вместо него в официальных мероприятиях, если мэр Киева сам по каким-то причинам не может там присутствовать. В этом спортсмен признался пранкерам Вовану и Лексусу, которые разыграли его от имени польского чиновника. Расшифровка телефонного разговора есть в распоряжении РИА Новости.

По словам Владимира, ему доводилось изображать брата на встречах «с другими мэрами» и представителями правительства Германии. Боксер заверил, что не подписывает официальные документы вместо Виталия, но зато может «заниматься лоббированием».

Виталий и Владимир Кличко — родные братья, разница в возрасте между ними составляет пять лет. Оба выступали на ринге в тяжелом весе, получив прозвища «Доктор Железный Кулак» и «Доктор Стальной Молот». При поразительном внешнем сходстве у них разный стиль ведения боя: старший брат более стойкий, младший — более техничный.

В 2022 году Владимир Кличко рассказывал немецкой газете Bild, как президент США Джо Байден как-то перепутал его с Виталием. «Меня часто путают с мэром Киева. Я должен снова и снова подчеркивать: это не я», — поделился он.

Российским пранкерам Владимиру Кузнецову (Вовану) и Алексею Столярову (Лексусу) Кличко-младший также заявил, что из-за коррупционного скандала Украине все тяжелее добиваться финансовой помощи от союзников, и назвал отвратительным участие правительства в преступных схемах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Виталия Кличко за неготовность Киева к ударам по объектам электроэнергетики.
 
