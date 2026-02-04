СК возбудит дело против судьи из Твери по подозрению в мошенничестве

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным возбудить уголовное дело в отношении судьи Тверского областного суда Владимира Колпикова по подозрению в совершении мошенничества. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что следователи Москвы провели проверку в отношении Колпикова. По данным следствия, в 2022 году судья, зная о расследовании правоохранителями дела против двух жителей Твери, при участии адвоката предложил помочь переквалифицировать дело на менее тяжкую статью Уголовного кодекса РФ и избрать наказание без последующего лишения свободы. За проведение такой схемы Колпиков получил от родственников обвиняемых 10 млн рублей.

По результатам проверки Бастрыкиным в Высшую квалификационную коллегию судей было направлено представление о даче разрешения на возбуждение уголовного дела в отношении Колпикова по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество» УК РФ.

