Стали известны подробности поджога школы в Красноярске

Mash: минимум три человека пострадали в Красноярске во время нападения ученицы
Кадр из видео/Telegram-канал «Осторожно, новости»

Во время нападения на школу Красноярска пострадала в том числе и сама устроившая поджог школьница. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, 14-летняя девушка сначала подожгла туалет, затем пришла в класс и облила бензином уже учащихся. Некоторых из них она ударила молотком.

Пострадали минимум три человека. Как сообщает Life со ссылкой на Shot, девушку также увезли в больницу, но ее жизни ничего не угрожает.

По данным РЕН ТВ, два человека попали в больницу с ожогами 15-20% тела. Еще у двоих диагностировали черепно-мозговую травму.

Школьницу описывают как странную и нелюдимую. По словам одноклассников, за день до произошедшего она устроила в чате опрос о том, на кого из учителей напасть. Однако дети не придали этому значения.

При этом девушку якобы дразнили за полноту и внешний вид. С большинством одноклассников у нее не складывались отношения.

Во время поджога пострадал один из одноклассников несовершеннолетней. У него диагностировали ожоги второй и третьей степени, молодой человек в больнице.

Ранее в Красноярском крае семиклассница напала на девочку с ножом.
 
