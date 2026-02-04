«Резонанс и физический ущерб»: раскрыта цель масштабных кибератак на Россию

НСН: массовые кибератаки на РФ – это удар по критической инфраструктуре

Хакеры наносят масштабные кибератаки на российские ресурсы, преследуя одну главную цель – нанести ущерб и ослабить критическую инфраструктуру страны. Об этом НСН заявил глава комитета по экспорту АРПП «Отечественный софт» Олег Кравчук, комментируя резкий рост числа веб-атак на сайты компаний и ведомств.

«Цель этих атак абсолютно физическая, это нанесение ущерба, расстройство критической инфраструктуры, управления и так далее, — убежден специалист. — Если надо вызвать какой-то резонанс в СМИ, то известный сайт положи — и мы трубим на эту тему».

По его мнению, есть способы предотвратить волны таких атак, но важно постоянно работать в этом направлении. Причем на успешность предпринимаемых мер влияет масса факторов, включая умение людей соблюдать меры цифровой безопасности – например, результат атак во многом обеспечивается безалаберностью работников компаний, которые ведутся на фишинговые рассылки и письма с вирусами, пояснил эксперт.

«Новые средства защиты, конечно, интересуют компании, однако сейчас у всех с бюджетами плоховато, на информационной безопасности экономят», — заключил Кравчук.

Напомним, как стало известно «Газете.Ru» из исследования сервиса WAF группы компаний «Солар», в 2025 году количество веб-атак на сайты и приложения российских компаний выросло на 89% по сравнению с 2024 годом и достигло 3,3 млрд событий. Наибольшее число инцидентов в 2025 году зафиксировано в транспортной и логистической отрасли – 47%. На федеральные органы исполнительной власти пришлось 21% атак, на онлайн-ритейл – 17%.

Ранее сообщалось, что Россия оказалась одной из главных целей хакеров в 2025 году.