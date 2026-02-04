В России подготовили новые критерии оценки автошкол

МВД: автошколы России будут оценивать по ДТП и экзаменам их выпускников

МВД подготовило критерии оценки эффективности организаций, занимающихся обучением водителей. Проект соответствующего приказа разместили на портале нормативно-правовых актов.

Документ устанавливает показатели, критерии и периодичность оценки реализации программ профессионального обучения водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий. Как следует из пояснительных материалов, одним из ключевых параметров станут результаты сдачи кандидатами теоретических и практических экзаменов.

Кроме того, при оценке эффективности предполагается учитывать статистику дорожно-транспортных происшествий с участием выпускников автошкол, имеющих стаж вождения менее двух лет.

Формирование перечня показателей и проведение оценки эффективности планируется осуществлять один раз в год — не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным. Сведения о результатах проверки предполагается публиковать на официальном сайте Госавтоинспекции.

В документе отмечается, что реализация новых подходов к оценке работы автошкол направлена на повышение безопасности дорожного движения и совершенствование системы подготовки водителей. Проект приказа должен вступить в силу одновременно с вступлением в силу федерального закона № 438-ФЗ.

Ранее с 1 марта в России ввели новые программы для автошкол, увеличив число практических занятий.