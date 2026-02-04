Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Автомобили

В России подготовили новые критерии оценки автошкол

МВД: автошколы России будут оценивать по ДТП и экзаменам их выпускников
Владимир Астапкович/РИА Новости

МВД подготовило критерии оценки эффективности организаций, занимающихся обучением водителей. Проект соответствующего приказа разместили на портале нормативно-правовых актов.

Документ устанавливает показатели, критерии и периодичность оценки реализации программ профессионального обучения водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий. Как следует из пояснительных материалов, одним из ключевых параметров станут результаты сдачи кандидатами теоретических и практических экзаменов.

Кроме того, при оценке эффективности предполагается учитывать статистику дорожно-транспортных происшествий с участием выпускников автошкол, имеющих стаж вождения менее двух лет.

Формирование перечня показателей и проведение оценки эффективности планируется осуществлять один раз в год — не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным. Сведения о результатах проверки предполагается публиковать на официальном сайте Госавтоинспекции.

В документе отмечается, что реализация новых подходов к оценке работы автошкол направлена на повышение безопасности дорожного движения и совершенствование системы подготовки водителей. Проект приказа должен вступить в силу одновременно с вступлением в силу федерального закона № 438-ФЗ.

Ранее с 1 марта в России ввели новые программы для автошкол, увеличив число практических занятий.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!