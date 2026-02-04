Размер шрифта
Жителя Казани судят за то, что он избивал и таскал за волосы сына-подростка

В Казани жестокий отец истязал 14-летнего сына и угодил под суд
Mariana Serdynska/Shutterstock/FOTODOM

В Казани отец избивал сына-подростка, пока не вмешались его учителя. Об этом сообщает прокуратура республики.

По данным ведомства, что с апреля 2025 года по январь 2026-го отец подростка, из-за личной неприязни, регулярно применял к нему недопустимые методы воспитания.

Мальчик полностью зависел от него финансово, поэтому был вынужден терпеть побои, психологическое давление и постоянные унижения.

Однажды отец схватил 14-летнего сына за волосы и силой пытался увести с территории школы. Впоследсвии директор учреждения обратилась в прокуратуру с требованием проверить родителя.

Материалы проверки поступили в полицию. Было возбуждено уголовное дело по «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы. В настоящее время он находится под арестом.

Ранее в Кировской области учителя спасли ребенка от истязаний матери.
 
