Большинство россиян не знают симптомы рака, хотя уверены в обратном

Более половины россиян, заявляющих, что хорошо знают симптомы онкологических заболеваний, на деле допускают ошибки — об этом свидетельствуют данные исследования «Madanes Россия» и Совкомбанк Страхование Жизни, которое попало в распоряжение «Газеты.Ru».

Среди респондентов, которые указали, что «хорошо знают основные симптомы онкологии», 57,6% выбрали хотя бы один неверный вариант. Аналогичный уровень ошибок зафиксирован и у группы, считающей, что она «в целом понимает симптомы, но без деталей» — 58,3%.

Среди опрошенных одинаковое количество тех, кто хорошо разбирается в теме, и тех, кто не уверен в своих знаниях, не смогли назвать ни одного правильного симптома онкологических заболеваний. При этом россияне, не уверенные в своей осведомлённости, реже допускали ошибки. В целом почти каждый второй опрошенный — 47,1% — ошибочно относил к ранним признакам рака симптомы, не являющиеся специфичными для болезни.

Наиболее часто в качестве возможных признаков онкологии респонденты верно называли изменение родинок или пятен на коже (80,2%) и необъяснимую потерю веса (80,1%). Более половины участников опроса отметили изменения формы или размера груди (56,1%). Вместе с тем 40,3% респондентов указали на частые головные боли, которые не относятся к ранним специфическим признакам онкологических заболеваний, и ещё 27,4% выбрали другие ошибочные симптомы.

По данным опроса, большинство россиян — 76,2% — заявляют, что при появлении подозрительных симптомов обращаются к врачу. Однако 23,8% респондентов не выбрали этот вариант ответа. Среди них 64,3% одновременно допустили ошибки при определении симптомов онкологии, что указывает на связь между неверными представлениями о заболевании и отказом от обращения за медицинской помощью.

Среди причин, по которым люди не обращаются к врачу при появлении тревожных симптомов, наиболее часто упоминался страх услышать неутешительный диагноз (42,9%). Также существенными препятствиями оказались трудности с записью на приём (35,2%), беспокойство о финансовых расходах (26,6%) и уверенность в том, что симптомы не представляют серьёзной угрозы (24,9%). Только 16,5% опрошенных отметили, что никакие обстоятельства не помешают им обратиться за медицинской помощью.

