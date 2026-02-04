Назван способ распознать проблемы со здоровьем по цвету мочи

Испанский врач Давид Сеспедес рассказал, что цвет мочи может служить простым индикатором состояния здоровья и в ряде случаев указывать на скрытые заболевания. Его комментарии приводит издание ABC.

По словам специалиста, в норме моча имеет светло-желтый цвет, однако его изменения не всегда безобидны. Так, появление оранжевого оттенка может сигнализировать о проблемах с печенью или желчным пузырем, поскольку в организме нарушается выведение пигмента билирубина. В то же время такой цвет иногда связан с приемом некоторых лекарств и не всегда указывает на болезнь.

Поводом для беспокойства, как отмечает Сеспедес, может стать и красная моча. Чаще всего это связано с примесью крови, что требует медицинской проверки. Однако врач подчеркивает, что в отдельных случаях красноватый оттенок появляется после употребления свеклы или других окрашивающих продуктов.

Иногда моча может приобретать необычный зеленый или синеватый цвет. Врач объяснил, что такой оттенок чаще всего связан не с инфекциями, а с приемом определенных лекарств, витаминных добавок или пищевых красителей. Некоторые препараты и контрастные вещества распадаются в организме на пигменты, которые выводятся почками и придают моче синий или зеленый цвет. Реже подобный эффект может наблюдаться при нарушениях обмена веществ, включая избыток кальция.

Слишком светлая моча, по словам врача, обычно говорит о том, что человек пьет много воды, тогда как темная и концентрированная может указывать на обезвоживание. Сеспедес подчеркивает, что разовые колебания цвета мочи не всегда опасны, но стойкие изменения или необычные оттенки служат поводом обратиться к врачу.

