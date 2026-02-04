Размер шрифта
Крымчанина осудили за передачу Украине данных о военных объектах

Жителя Крыма приговорили к 18 года колонии за госизмену
РИА Новости

Житель Феодосии осужден на 18 лет колонии за государственную измену. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым в Telegram-канале.

«Верховный суд Республики Крым признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1 год 8 месяцев», — отмечается в сообщении.

Как сказано в материалах дела, мужчина, проживающий в Феодосии, с помощью WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) активно сотрудничал с украинской спецслужбой и передавал фотографии, видеоматериалы и электронные файлы, которые содержали координаты российских военных объектов и объектов критической инфраструктуры. Кроме того, он передавал информацию о расположении средств ПВО.

В дальнейшем эта информация использовалась Украиной для нанесения ударов и планирования диверсий на территории России, говорится в сообщении.

До этого житель Ялты стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье о государственной измене.

По информации следствия, 32-летний мужчина в середине 2023 года связался с представителем Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Тогда он выразил готовность оказать содействие в деятельности, направленной против России.

Обвиняемый снял на видео и зарисовал схемы размещения военных кораблей в Севастополе, а также военной техники в окрестностях Ялты. Впоследствии крымчанин отправил собранные сведения куратору.

Ранее появилось видео из Крыма, где смертника задержали при попытке устроить теракт.
 
