Захарова рассказала о зеркальном ответе на санкции США

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила во время визита в Сербию, что США вводят новые санкции против России, так как исчерпали «ресурсы для развития». Слова Захаровой передает РИА «Новости».

По словам Захаровой, в данный момент российские власти «прорабатывают» ответные меры на новые санкции США.

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«К сожалению, вынуждены были в очередной раз вместо того, чтобы придумывать, как улучшать и выводить отношения из тупика, отвечать зеркально», — отметила Захарова.

Также официальный представитель предположила, что США вводят новые санкции из-за понимания, что они исчерпали «ресурсы для дальнейшего развития». По ее мнению, Соединенным Штатам необходима «реальная экспансия», чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию. В связи с этим утверждением Захарова напомнила, что в последнее время американские власти придерживаются жесткой санкционной политики в отношении КНДР и Ирана.

В четверг, 9 августа, Захарова уже обещала зеркальный ответ на новые санкции США.

8 августа в Государственном департаменте США заявили, что 22 августа Соединенные Штаты введут новые санкции в отношении России из-за инцидента с использованием химического оружия в британском Солсбери.

Российская сторона неоднократно опровергала сообщения о производстве «Новичка» на территории России или СССР. Также российские власти неоднократно заявляли, что Россия не имеет отношения к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.