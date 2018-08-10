Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео обсудил ситуацию в Сирии, передает РИА «Новости».

«Обсуждался ряд вопросов международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии, а также некоторые другие темы, которые рассматривались в ходе встречи президентов России и США в Хельсинки 16 июля», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что Лавров выразил Помпео категорическое неприятие новых американских санкций, введенных в отношении России из-за якобы имеющейся информации о причастности России к так называемому «делу Скрипалей».

Лавров подчеркнул, что ни США, ни Великобритания не предоставили «ни единого факта» в подкрепление подобных утверждений.