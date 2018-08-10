Guardian: экс-помощница Трампа обвинила его в расизме

Бывший советник президента США Омароса Манигол-Ньюман обвинила Дональда Трампа в расизме из-за употреблений слова на букву «н», пишет британская газета The Guardian со ссылкой на мемуары женщины, с которыми издание ознакомилось до выхода в продажи.

Манигол-Ньюман ранее работала в Белом доме и была участницей телевизионного реалити-шоу Трампа «Подмастерье». Ее книга о работе в Белом доме под названием «Помешанный: рассказ инсайдера Белого дома Трампа» выйдет 14 августа, писало ранее издание The Daily Beast.

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Отмечается, что будущий президент США произносил расистское слово «несколько раз» при записи своего реалити-шоу «Подмастерье» производства телекомпании NBC. В частности, Манигол-Ньюман утверждает, что неоднократные случаи использования Трампом «N-word» были записаны NBC. Об этом ей рассказали три неназванных источника.

Как отмечает газета, лично Манигол-Ньюман не слышала, чтобы Трамп употреблял подобное оскорбительное слово. Тем не менее, по ее словам, она слышала от президента США употребление оскорблений расистского содержания в адрес наполовину филиппинца Джорджа Конвея, который является мужем советника Белого дома Келлианны Конвей.

В своей книге Омароса пишет, что во время своего пребывания на посту в Белом доме она чувствовала «растущее осознание того, что Дональд Трамп действительно был расистом, ханжой и женоненавистником».

Ранее издание Daily Beast сообщило, что у экс-советника в Белом доме Омаросы Манигол-Ньюман есть тайно записанные аудио с участием Трампа, которые она сделала во время своей работы с президентом США. Помимо этого, женщина также рассказала об умственном упадке Дональда Трампа.