КНДР заявила об угрозе срыва прогресса с США из-за идущих против Трампа чиновников

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КНДР раскритиковала администрацию президента США за то, что ее чиновники «идут против» Дональда Трампа после достижения соглашения по денуклеаризации Корейского полуострова во время саммита в Сингапуре. Об этом следует из опубликованного корреспондентом CNN заявления Северной Кореи, сделанное через миссию при ООН.

В частности, Пхеньян утверждает, что выполняет все данные обещания по процессу ядерного разоружения.

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«Высокопоставленные чиновники в администрации США делают необоснованные обвинения против нас», — говорится в заявлении КНДР.

Пхеньян сетует на усиление международных санкций, и говорит, что «нет никаких гарантий, что с таким трудом завоеванная атмосфера стабильности на Корейском полуострове сохранится».

Помимо этого, в заявлении северокорейские власти утверждают, что государство прекратило испытания ядерных ракет, демонтировало ядерный полигон и даже договорилось о возвращении останков американских военных, погибших в Корейской войне. Тем не менее, представители КНДР посетовали на продолжающуюся критику со стороны американских чиновников, которые, по их словам, идут против Трампа.

«Мы надеялись, что такие меры доброй воли будут способствовать разрушению высокого барьера недоверия, существующего между КНДР и США, и установлению взаимного доверия. Однако США ответили на наши ожидания подстрекательством к международным санкциям и давлению на КНДР», — говорится в заявлении Северной Кореи.

Пхеньян также предупредил, что они «не могут ожидать какого-либо прогресса в реализации» ранее достигнутого совместного соглашения между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом. Также отмечается, что Соединенные Штаты цепляются «за устаревший действующий сценарий, который испытали все предыдущие администрации [президента США] и потерпели неудачу».

Как отмечает издание The Hill, Трамп ранее приветствовал шаги Северной Кореи после исторического саммита в Сингапуре в июне, где США согласились предоставить гарантии безопасности в обмен на денуклеаризацию Корейского полуострова.

Тем не менее, советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил на этой неделе, что Северная Корея не продвинулась по процессу денуклеаризации, а также, что США не отменят экономические санкции против страны, пока она не предпримет еще больше шагов к прекращению ядерной программы.

Издание Vox также сообщило, что Северная Корея отвергла график по денуклеаризации, предложенный государственным секретарем США Майком Помпео.