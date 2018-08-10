КНДР отложила совместную с Южной Кореей инспекцию

Правительство Северной Кореи в одностороннем порядке отложило совместную с Южной Кореей инспекцию автомобильных дорог. Об этом сообщает «Ренхап».

По данным агентства, Пхеньян направил Сеулу телеграмму об отмене инспекции без объяснения причин.

Как отмечается, делегации двух стран должны были провести инспекцию шоссе в КНДР.

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Ранее сообщалось, что Северная и Южная Корея договорились убрать посты охраны из демилитаризованной зоны.

Как отмечалось, КНДР и Южная Корея в пробном режиме готовы убрать посты охраны из демилитаризованной пограничной зоны.