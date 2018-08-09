Постпредство России в ОЗХО: Запад в деле Солсбери действует как прокурор, судья и палач

В постоянном представительстве России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) задались вопросом, почему в инциденте с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Россия должна доказывать свою непричастность. Об этом говорится в заявлении ведомства в твиттере.

В постпредстве подчеркнули, что спустя пять месяцев после инцидента британская сторона по-прежнему не предоставила доказательств причастности России к отравлению.

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«Объединенный Запад в так называемом скандале с «Новичком» действует одновременно как прокурор, судья и палач», — отмечается в заявлении.

Ранее глава британского внешнеполитического ведомства Джереми Хант на фоне данных о новых антироссийских санкциях со стороны США из-за дела Скрипалей заявил о неизбежности расплаты за применение химоружия.