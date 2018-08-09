Британия приветствует новые санкции США против России

Великобритания приветствует новые санкции США против России в связи с инцидентом в Солсбери, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию премьер-министра Великобритании.

«Великобритания приветствует эти новые действия со стороны наших союзников США. Сильная международная реакция на использование химического оружия в Солсбери направляют однозначный сигнал России о том, что ее провокационное, безрассудное поведение не будет безответным», — говорится в заявлении британского правительства.

В Государственном департаменте США заявили, что 22 августа Соединенные Штаты введут новые санкции в отношении России из-за инцидента с использованием химического оружия в британском Солсбери.