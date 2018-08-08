В США намерены принять меры против «российской дезинформации» в Македонии

В США намереваются выделить Македонии $5 млн, чтобы повысить медийную грамотность населения. Об этом сообщает RT со ссылкой на материалы гранта правительственного агентства по международному развитию (USAID).

Как отмечается, эти денежный средства будут потрачены на внедрение этических стандартов в редакционную политику СМИ Македонии, а также на работу с «независимыми журналистами». Необходимость таких мер объясняется активизацией деятельности «по распространению дезинформации», которая продолжается и в настоящее время.

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«Образцом для такого рода кампаний, предположительно поддерживаемых Россией, служат усилия недемократических режимов в других странах региона», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы разработали новый законопроект о санкциях против России.