Абэ захотел лично встретиться в Ким Чен Ыном

Японский премьер Синдзо Абэ поддержал идею личной встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном, которая поможет решить проблему ядерного разоружения. Об этом сообщает Kyodo.

По словам Абэ, в настоящее время в дипломатических отношениях с Северной Кореей продолжается стагнация.

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«Я наконец должен встретиться с Ким Чен Ыном, пообщаться с ним, решить ядерный и ракетный вопросы», — сказал Абэ.

Он добавил, что эта встреча должна положить начало новым отношениям Японии и Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что власти Северной Кореи создали специальную группу для развития диалога с японской стороной.