Помпео: антииранские санкции будут «неукоснительно соблюдаться»
Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что антииранские санкции будут «неукоснительно соблюдаться», пока Тегеран радикально не поменяет курс. Об этом сообщает Associated Press.
По словам Помпео, восстановление санкционных ограничений в отношении Ирана является важным элементом американской политики. При этом он отметил, что администрация президента США Дональда Трампа будет сотрудничать с Тегераном дальше, но это потребует «огромных изменений со стороны иранского режима».
Ранее Помпео в интервью телеканалу Metro TV назвал Иран «крупнейшим государственным спонсором терроризма».