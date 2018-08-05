Президент Украины Петр Порошенко не появлялся на работе после крестного хода Киевского патриархата, сообщает «Страна.Ua» со ссылкой на источники в администрации украинского президента.

По данным издания, Порошенко мог уехать в отпуск в Испанию или отправиться в круиз по Средиземному морю на яхте, а по еще одной версии он остался на Украине.

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При этом информация об отдыхе главы украинского государства была засекречена.

Ранее на Украине опубликовали список полученных Порошенко подарков. Также ранее сообщалось, что президент Украины решил предъявить России новый иск.