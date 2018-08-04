МИД обвинил Лондон в спекуляции вокруг инцидентов в Солсбери и Эймсбери

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Великобритания занимается информационными спекуляциями и создает атмосферу секретности вокруг расследований инцидентов в Солсбери и Эймсбери. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Путем вброса явно спекуляций и одновременно создания атмосферы секретности вокруг расследований в Лондоне пытаются не допустить раскрытия истины», — сказала Захарова.

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По ее словам, полиции Британии не реагирует на запросы, отказывается опровергать или подтверждать информацию, которая появляется в СМИ о расследовании инцидентов в Эймсбери и Солсбери.

Она также подчеркнула, что «колоссальный поток сообщений в СМИ» является кампанией по сокрытию истины.

Ранее сообщалось, что посольство России призывает Лондон перестать «нагнетать обстановку» вокруг Солсбери.