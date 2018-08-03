Захарова рассказала об «истерике», которая мешает отношениям США и России

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова посчитала, что заявления Госдепа о российском вмешательстве в выборы в США мешают отношениям России с американской стороной. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт поддержала решение руководства социальной сети Facebook об удалении десятков подозрительных аккаунтов. В соцсети заявляли, что эти аккаунты должны были оказать воздействие на предстоящие осенние выборы в конгресс, однако не смогли уточнить, кто ими управлял.

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Захарова выразила сожаление, что в Госдепе заподозрили Россию в том, что она относится к удаленным аккаунтам. Она отметила, что американская сторона не предъявила никаких доказательств причастности России, а также посоветовала США держаться в рамках дипломатической этики.

«Двухлетняя истерика вокруг некого мнимого российского вмешательства в американские выборы, которого не было, не просто подрывает двусторонние отношения, но и выставляет посмешищем всю политическую систему США», — заключила Захарова во время брифинга.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал «смешными» выводы доклада американского сената по разведке о возможном вмешательстве российской стороны в выборы в США через мемы в Facebook.