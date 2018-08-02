Трамп заявил об ожидании новой встречи с Ким Чен Ыном

Американский лидер Дональд Трамп поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за возвращенные останки военных США, которые погибли в ходе Корейской войны, а также за письмо. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

По словам Трампа, он благодарен главе Северной Кореи за сдержанное обещание по возвращение останков американских военнослужащих.

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«Я не удивлен, что вы сделали такое доброе дело. Еще спасибо за ваше любезное письмо — я с нетерпением жду с вами встречи!» — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп не исключил в будущем встречи с иранским лидером Хасаном Роухани. Однако президент США выразил сомнение, что Тегеран готов на подобную встречу.