Трамп назвал «закрытие» правительства небольшой ценой за безопасность

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что приостановка работы правительства Соединенных Штатов является небольшой ценой за безопасность.

«Приостановка работы правительства совсем небольшая цена за безопасную страну», — написал Трамп.

По его словам, он готов пойти на «закрытие» правительства ради принятия новых иммиграционных законов.

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Он также добавил, что его не волнуют политические последствия данных действий.

Ранее Трамп заявил о желании прекратить работу правительства из-за противоречий с демократической партией США по вопросам миграционной политики.