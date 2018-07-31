В Иране назвали условие возобновления переговоров с США

Заместитель главы администрации президента Ирана Хамид Абуталеби написал в своем твиттере, что иранские власти готовы возобновить переговоры с США при условии возвращения Соединенных Штатов в ядерную сделку.

«Те, кто верит в диалог как метод разрешения споров в цивилизованных обществах, также должны выполнять и эти вещи: уважение к великой нации Ирана, сокращение боевых действий, возвращение в ядерную сделку», — написал Абуталеби.

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Он подчеркнул, что возвращение в ядерную сделку является «обязательным условием» для переговоров с представителями Соединенных Штатов.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с иранским президентом Хасаном Роухани. При этом он выразил сомнение, что Тегеран готов на подобную встречу.