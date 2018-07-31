Трамп объявил о начале стратегического диалога Италии и США

Президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с итальянским премьером Джузеппе Конте заявил, что страны начинают новый стратегический диалог. Слова американского президента передает РИА «Новости».

«Сегодня премьер-министр Конте и я рады объявить о новом стратегическом диалоге между Италией и США, который продвинет сотрудничество по ряду вопросов», — сказал Трамп.

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По его словам, Италия обладает лидирующей ролью в области безопасности в Средиземноморье и поэтому действия страны важны в стабилизации ситуации в Ливии и на севере Африки.

Ранее на итоговой пресс-конференции с Конте Трамп заявил, что не намерен отменять антироссийские санкции.