В Сочи обсуждается список гражданского общества в конституционной комиссии САР

Участники десятого раунда переговоров по Сирии в «астанинском формате» в Сочи обсуждают состав кандидатов в конституционную комиссию Сирии от гражданского общества САР, передает РИА «Новости» заявление спецпредставителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева.

Он напомнил, что правительство САР подало свой список около полутора месяцев назад, а оппозиция Сирии — в начале июля.

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«Сейчас идет обсуждение вопроса о третьей, достаточно важной группе — представителей от сирийского гражданского общества. После этого согласуем вопросы процедурные, организационные, о том, как будет проходить работа непосредственно конституционной комиссии, но это дело, как говорится, будущего», — заявил Лаврентьев.

Он подчеркнул, что три страны-гаранта перемирия в Сирии поддерживают усилия спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры в этом плане.