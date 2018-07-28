Трамп заявил, что не потерпит иностранного вмешательства в американские выборы

Американский президент Дональд Трамп сказал, что не допустит, чтобы иностранные государства вмешивались в проходящие на территории США выборы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Как отмечается, администрация американского лидера собирается помогать местным властям в проведении безопасных выборов.

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«Президент ясно дал понять, что его администрация не допустит иностранного вмешательства в наши выборы со стороны любого государства или других злонамеренных лиц»,— говорится в заявлении.

Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер, возглавляющий расследование «вмешательства» России в президентские выборы 2016 года, распространил список из 35 свидетелей на процессе по делу экс-главы предвыбрного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.