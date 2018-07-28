Трамп продлил санкции за «подрыв суверенитета Ливана»

Президент США Дональд Трамп продлил еще на год введенные в 2007 году санкции по Ливану, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Белого дома.

Санкции были введены против тех, кто, по мнению США, подрывает суверенитет и демократию в Ливане, организует насилие по политическим мотивам и способствует влиянию Сирии на территории Ливана.

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По заявлению Трампа, решение принято, в частности, из-за продолжающихся поставок Ираном оружия шиитскому ливанскому движению «Хезболлах». Трамп отмечает в письме конгрессу США, что Иран поставляет своим союзникам в Ливане «все более сложные вооружения».

Ранее сообщалось, что США добавили в санкционные списки восемь физических лиц и пять компаний за поставки электронного оборудования в Сирию, где оно якобы было использовано в программе разработки химического оружия.