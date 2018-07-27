Белый дом: Трамп готов посетить Москву

Президент США Дональд Трамп готов посетить Москву после получения официального приглашения от российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя Белого дома.

По данным агентства, Трамп не против отправиться с визитом в Москву.

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Как отмечается, президент США примет решение по поводу посещения столицы России после получения официального приглашения от Путина.

Ранее сообщалось, что Путин выразил готовность проводить дальнейшие встречи с Трампом, если у лидера США есть такое желание.

По его словам, он также готов пригласить Трампа в Москву.