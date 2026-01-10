Размер шрифта
Прокуратура начала проверку массовых задержек авиарейсов в Пулково

Прокуратура: в Пулково задержали и отменили около 30 рейсов из-за непогоды
Алексей Даничев/РИА Новости

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге задержали и отменили около 30 рейсов из-за неблагоприятных погодных условий и позднего прибытия самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что в Петербурге задержаны 17 рейсов на вылет в Волгоград, Дубай, Калининград, Карши, Москву, Мурманск, Нарьян-Мар, Самару, Сочи, Ташкент, Томск, Уфу и Ургенч. Еще 12 рейсов в Москву, Стамбул и Чебоксары были отменены.

Проблемы с авиасообщением зафиксированы и в других регионах. В Калининграде задержали 20 вылетов в Екатеринбург, Москву и Санкт-Петербург, а также 23 рейса на прилет из Екатеринбурга, Москвы, Мурманска, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Уфы. Кроме того, там отменили два рейса в столицу.

В Мурманске задержаны пять рейсов в Москву и отменены еще два. В Сыктывкаре зафиксированы задержки двух вылетов в столичном направлении.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала надзорные мероприятия в связи с массовыми сбоями в расписании. Ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление им положенных услуг в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Сообщается, что в регионах работает круглосуточная мобильная приемная прокуратуры, а общая ситуация находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.

Ранее в аэропорту Петербурга самолет застрял в сугробе.

