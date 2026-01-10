«В любом случае более великий»: чемпион мира о сравнении Овечкина с Гретцки

Российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина уже можно считать более великим, чем канадца Уэйна Гретцки. Такое мнение в комментарии Sport24 высказал чемпион мира 2008 года в составе сборной России Максим Сушинский.

«Овечкина уже после прошлого рекорда можно считать более великим, чем Гретцки. А так Саша для меня в любом случае более великий, потому что он наш, а Гретцки — иностранец. Хотя считаю, что в свое время Гретцки был шикарным и очень качественным хоккеистом. Его тоже можно назвать великим», — заявил Сушинский.

В ночь на 10 января «Вашингтон» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счетом 5:1. Овечкин забросил пятую шайбу своей команды с передачи Мартина Фехервари на 54-й минуте. Этот гол стал для Овечкина 19-м в сезоне.

Таким образом, Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки по этому показателю до 23 шайб — 993 (916+77) против 1016 (894+122).

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкин обновил рекорд НХЛ по количеству вратарей, которым забивал.