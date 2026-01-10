Голливуд закрепляет у американцев негативный образ России. Об этом заявила в интервью РИА Новости обозреватель RT и бывшая помощница Джо Байдена Тара Рид.

По ее мнению, американские власти оказывают значительное влияние на киноиндустрию и через нее транслируют антироссийские стереотипы. Рид считает, что в фильмах и сериалах Россия часто представляется как страна, застрявшая во временах СССР, коммунизма или кризисных 1990-х годов. Русских при этом нередко изображают агрессивными и враждебными.

При этом, подчеркнула она, реальность сильно отличается от подобных образов. По словам журналистки, россияне на самом деле отличаются теплотой и сердечностью, а сама страна давно является капиталистической и активно развивается. Она отметила успехи России в инновациях, науке, творчестве, а также в сфере искусства, спорта, космических технологий и высоких технологий.

В конце сентября 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Таре Рид российского гражданства. Российский паспорт она получила в конце декабря. О своем желании получить российский паспорт Рид заявила еще в мае 2023 года.

Ранее экс-помощница Байдена рассказала, какое качество россиян вызывает у нее уважение.