Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Россиянам рассказали, как восстановить режим сна после праздничного периода

Врач Новиков: для восстановления сна нужно ежедневно сдвигать время отхода ко сну
amedeoemaja/Shutterstock/FOTODOM

Зимой, особенно в период праздников, циркадные ритмы часто нарушаются из-за позднего времени засыпания, яркого света, эмоциональной нагрузки, употребления алкоголя и тяжелой пищи. Чтобы восстановить режим, нужно каждый день сдвигать время отхода ко сну на 15-20 минут раньше, рассказал «Газете.Ru» врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.

Во время праздников подавляется выработка мелатонина — гормона сна. Это дезориентирует внутренние часы, а восстановление нормального графика может занимать от двух до семи дней в зависимости от степени нарушения и индивидуальных особенностей организма.

«Наиболее эффективный способ нормализации сна — постепенное возвращение к привычному режиму: ложиться и вставать на 15–30 минут раньше каждый день. Для облегчения засыпания полезны дыхательные техники, например 4-7-8: вдох через нос на четыре секунды, задержка дыхания на семь секунд и медленный выдох через рот на восемь секунд. Важны затемненная комната и отказ от светящихся экранов за час до сна. Ужин лучше делать легким, за два-три часа до сна, включая продукты, богатые триптофаном, например индейку, бананы, орехи, и магнием — гречку или шпинат. Умеренные физические нагрузки днем, такие как ходьба или йога, ускоряют нормализацию сна, но интенсивные тренировки вечером могут мешать засыпанию. Кофеин после 14:00 также способен нарушать сон, особенно в период восстановления циркадных ритмов», – объяснил Новиков.

Стабилизации ритмов способствует утренний солнечный свет, регулярные приемы пищи и вечерние ритуалы, такие как чай или чтение.

«Среди природных средств для улучшения сна полезны мелатонин в дозировке 0,5–1 мг за 30–60 минут до сна, настой пустырника или валерианы. Лучше ложиться с 22:00 до 23:00 и вставать в одно и то же время, даже в каникулы. Если график нарушен, возвращение к нему следует проводить постепенно, сдвигая время отхода ко сну на 15–20 минут ежедневно. Компенсировать хронический недосып за одну или две ночи невозможно: для восстановления требуется несколько дней регулярного полноценного сна. Качественному отдыху способствуют вечерние ритуалы, отказ от гаджетов за час до сна, теплая ванна, спокойная музыка или чтение. Легкий дневной сон продолжительностью 20–30 минут до 15:00 полезен, но не заменяет полноценный ночной сон», – добавил доктор.

Зимой полноценный отдых особенно важен: короткий световой день и низкая физическая активность повышают риск сезонной астении и хронической усталости, что может снижать когнитивные функции и увеличивать уязвимость к инфекциям.

Ранее врач рассказала, что должно быть в аптечке на случай отравления.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27535579_rnd_5",
    "video_id": "record::3d9899fd-7edc-449f-9391-7a39d21e60d2"
}
 
Теперь вы знаете
Редкоземы и замерзшая секретная база: зачем Трамп хочет присоединить Гренландию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+