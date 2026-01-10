Стали известны потери Евросоюза от санкций против России

Страны Европейского союза потеряли около €48 млрд из-за антироссийских санкций, которые были введены после 2021 года. Это следует из данных Евростата, передает РИА Новости.

За четыре года экспорт Евросоюза в РФ снизился на 65%.

За январь-октябрь 2025 прошлого года доходы от экспорта на рынок России составили €25 млрд в сравнении с €73 млрд за такой же период 2021 года. Сокращение торговли с Российской Федерацией стало следствием 19 пакетов санкций, принятых ЕС с 2022 года.

В декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции Запада в отношении России сокрушили европейскую экономику прежде всего, а не российскую. Он отметил, что в Брюсселе обещали экономический кризис для России, однако вместо этого «они сокрушили Европу». По словам Орбана, резко выросли цены на нефть и газ, рухнула конкурентоспособность, экономики европейских государств отстали.

19 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что руководители стран — членов Европейского союза (ЕС) во время заседания Евросовета единогласно решили продлить еще на полгода 19 пакетов санкций против России.

Ранее в России продлили меры по преодолению санкций.