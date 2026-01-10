Размер шрифта
В Крыму объявили ракетную опасность

МЧС: ракетную опасность объявили в Крыму
Таисия Лисковец/РИА Новости

Ракетная опасность объявлена в Крыму. Об этом сообщили в приложении МЧС России.

«Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!» — говорится в сообщении.

Соответствующее извещение поступило в 12:10 мск.

Незадолго до этого на Крымском мосту перекрыли движение автомобилей. Специалисты призвали водителей сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

До этого Минобороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 07:00 до 09:00 (мск) сбили восемь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя регионами России. По данным оборонного ведомства, четыре дрона были уничтожены над Крымом, три — над Костромской областью и еще один БПЛА сбили над Адыгеей.

10 января департамент транспорта Севастополя в Telegram-канале сообщил, что рейд в городе закрыли, катера и паромы перестали работать в связи с крайне неблагоприятными погодными условиями.

Ранее стало известно, что жителю Крыма грозит штраф за запуск салюта в новогоднюю ночь.

