В Иране оценили обстановку в стране на фоне протестов

Армия Ирана заявила, что будет защищать общественное имущество от протестующих

Армия Ирана заявила о готовности «охранять силой» стратегическую инфраструктуру и общественное имущество от действий протестующих. Об этом заявили в пресс-службе иранской армии, передает ТАСС.

«Враг при поддержке преступного сионистского режима и враждебных террористических групп пытается нарушить порядок и спокойствие городов и дестабилизировать общественную безопасность страны», — говорится в заявлении.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая слезоточивый газ и пневматическое оружие. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

Советник иранского верховного лидера Али Шамхани заявил, что любая агрессия против Ирана повлечет за собой немедленный жесткий ответ. Он отметил, что в оборонной доктрине республики «некоторые ответные меры определяются еще до того, как угроза будет реализована».

Ранее американский сенатор заявил народу Ирана, что «помощь уже в пути».