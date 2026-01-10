Вооруженные силы Украины за сутки потеряли около 1090 военнослужащих на всех участках специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли удары по силам и технике пяти украинских бригад. Потери противника на этом направлении составили до 190 человек. Бои шли в районах Купянска-Узлового, Глушковки, Нечволодовки, Грушевки в Харьковской области и Ильичевки в ДНР. Кроме личного состава, были уничтожены бронемашина, 12 автомобилей, артиллерийское орудие и четыре склада боеприпасов.

В зоне ответственности группировки «Восток» украинская сторона потеряла более 135 военных. Российские подразделения продвинулись вглубь обороны противника и нанесли удары по механизированной и десантно-штурмовой бригадам, а также трем штурмовым полкам ВСУ в районах Великомихайловки Днепропетровской области и населенных пунктов Запорожской области. Уничтожены пять бронемашин, девять автомобилей и артиллерийское орудие.

На направлении группировки «Север» потери ВСУ превысили 130 человек. Подразделения улучшили позиции и поразили формирования украинских бригад в Сумской и Харьковской областях. Кроме личного состава, были уничтожены три автомобиля и три склада материальных средств.

В зоне ответственности группировки «Южная» украинские войска потеряли более 175 военнослужащих. Российские силы уничтожили два танка, четыре бронемашины, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и пять складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Самые крупные потери ВСУ зафиксировали в зоне группировки «Центр» — до 430 человек. Там были уничтожены два танка, 12 бронемашин, 19 автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы. Российские подразделения улучшили позиции и нанесли удары по нескольким бригадам и штурмовым полкам ВСУ в районах Торецкого, Белицкого, Гришина и других населенных пунктов.

Ранее боец ВС РФ раскрыл подробности о взятии Братского.