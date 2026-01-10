Экс-капитан «Спартака» Джикия близок к уходу из турецкого клуба

Бывший капитан и защитник московского «Спартака» Георгий Джикия близок к уходу из турецкого «Антальяспора». Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

По информации канала, новый главный тренер Сами Угурлу сделает ставку на молодых футболистов, поэтому готов расстаться с 32-летним защитником. Руководство турецкого клуба не возражает против продажи Джикии, в первую очередь из-за его высокой зарплаты — €800 тысяч в год.

«Антальяспор» планирует получить за Георгия не менее €1 млн. При этом сам футболист давно хочет вернуться в РПЛ, но официальных предложений пока не поступало.

Его переход в турецкий клуб состоялся в июле 2025 года после непродолжительного выступления за «Химки». По мнению экспертов, несмотря на возраст (32 года), Джикия сохраняет прекрасную физическую форму и может усилить оборонительные линии многих клубов чемпионата России.

Джикия покинул красно-белых на правах свободного агента в мае 2024 года после серьезного конфликта с главным тренером Гильермо Абаскалем. Несмотря на болезненный расставание, игрок подчеркнул, что не держит обиды на клуб и сохраняет теплые чувства к спартаковским болельщикам.

Ранее агент Владимир Кузьмичев заявил, что Джикия рассматривает возвращение в «Спартак».