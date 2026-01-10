Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Экс-капитан «Спартака» Джикия близок к уходу из турецкого клуба

Mash на спорте: Джикия близок к уходу из турецкого «Антальяспора»
Stupnikov Alexander/Global Look Press

Бывший капитан и защитник московского «Спартака» Георгий Джикия близок к уходу из турецкого «Антальяспора». Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

По информации канала, новый главный тренер Сами Угурлу сделает ставку на молодых футболистов, поэтому готов расстаться с 32-летним защитником. Руководство турецкого клуба не возражает против продажи Джикии, в первую очередь из-за его высокой зарплаты — €800 тысяч в год.

«Антальяспор» планирует получить за Георгия не менее €1 млн. При этом сам футболист давно хочет вернуться в РПЛ, но официальных предложений пока не поступало.

Его переход в турецкий клуб состоялся в июле 2025 года после непродолжительного выступления за «Химки». По мнению экспертов, несмотря на возраст (32 года), Джикия сохраняет прекрасную физическую форму и может усилить оборонительные линии многих клубов чемпионата России.

Джикия покинул красно-белых на правах свободного агента в мае 2024 года после серьезного конфликта с главным тренером Гильермо Абаскалем. Несмотря на болезненный расставание, игрок подчеркнул, что не держит обиды на клуб и сохраняет теплые чувства к спартаковским болельщикам.

Ранее агент Владимир Кузьмичев заявил, что Джикия рассматривает возвращение в «Спартак».
 
Теперь вы знаете
Редкоземы и замерзшая секретная база: зачем Трамп хочет присоединить Гренландию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+