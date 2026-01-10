Размер шрифта
Новости. Общество

Россиян предупредили о новой схеме взлома «Госуслуг»

РИА Новости: мошенники крадут аккаунты Госуслуг под видом капремонта
Мошенники начали массово похищать аккаунты россиян на портале «Госуслуги», прикрываясь темой капитального ремонта и якобы официальными инициативами властей. Об этом РИА Новости сообщили в компании Angara Security.

По данным специалистов, злоумышленники используют изменения в жилищном законодательстве, которые обязывают управляющие компании взаимодействовать с жильцами через цифровые сервисы. На фоне этого они создают в Telegram поддельные чаты, выдавая себя за представителей региональных или муниципальных органов власти. В таких сообществах граждан убеждают срочно проверить личные данные и принять участие в формировании списков домов, которые якобы попадут в программу капремонта на 2026 год.

Для «подтверждения» участия аферисты предлагают воспользоваться так называемым официальным ботом «Госуслуг» и передать в чат специальный «ключ оцифровки». На самом деле речь идет о коде доступа к учетной записи, после получения которого мошенники перехватывают контроль над профилем пользователя.

Эксперты Angara Security пояснили, что зачастую подобные чаты создаются под одну конкретную жертву, а остальные «участники» — это боты или сами преступники, которые имитируют активность и демонстрируют «отправку кодов», подталкивая человека к ошибочным действиям. Расчет строится на том, что в период длительных праздников восстановление доступа к аккаунту может занять время, чем и пользуются злоумышленники.

Специалисты напомнили, что представители органов власти не создают мессенджер-чаты для обсуждения подобных вопросов. Кроме того, в сообщениях аферистов часто встречаются устаревшие формулировки и орфографические ошибки. Россиянам рекомендуют не вводить персональные данные на сомнительных ресурсах и никогда не передавать коды из СМС третьим лицам.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, предлагающих «продлить договор с оператором».

