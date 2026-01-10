Размер шрифта
Новости. Общество

«Лежим на полу»: россиянка — об обстановке в Шереметьево на фоне задержек рейсов

Пассажиры задержанных в Шереметьево рейсов ожидают вылета лежа на полу
Алексей Филиппов/РИА Новости

Россиянка Татьяна рассказала «Газете.Ru», что уже более 12 часов ждет вылета из аэропорта Шереметьево: рейс постоянно переносят. По ее словам, на фоне задержек рейсов тысячи пассажиров вынуждены спать на полу.

«Мы ждем вылета на Пхукет со вчерашнего вечера. Каждые три-четыре часа рейс переносят, а потом снова переносят. Когда мы все-таки вылетим, не знаем — на стойке информации не знают. Вчера предложили отель в час ночи, но сказали: до двух ночи мы вас будем собирать, в три ночи будем в отеле, а в четыре утра из него нужно уезжать, потому как вылет в шесть утра. В итоге люди прокатились в отель на час, но сейчас все пассажиры все еще в аэропорту. Все лежат, сидят на полу. Много рейсов задержано. По воде и питанию — многие рейсы звали на еду и напитки, ваучеры получать. Нам тоже предлагали еду», — рассказала Татьяна.

Мощный ураган «Фрэнсис», обрушившийся 9 января на Москву, вызвал масштабные сбои в работе авиатранспорта. Аэропорт Шереметьево был временно закрыт на прилет самолетов до 08:00 10 января в связи с неблагоприятными погодными условиями. Позже ограничения продлили до 10:00 мск. Пассажиры нескольких рейсов, прибывших в Шереметьево, несколько часов не могли покинуть самолеты. Наблюдались большие проблемы с выдачей багажа.

Ранее в Росавиации высказались о массовых задержках рейсов по всей России.

