Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

В Минобороны РФ раскрыли число сбитых за сутки ракет и беспилотников ВСУ

Минобороны: ВС РФ за сутки сбили 70 украинских дронов и одну ракету «Нептун»
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

Также, по данным ведомства, военнослужащие сбили одну управляемую ракету большой дальности «Нептун».

Утром 10 января Минобороны РФ заявило, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь ликвидировали 59 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Больше всего воздушных целей — 11 — нейтрализовали над акваторией Черного моря. В Краснодарском крае отразили атаку 10 беспилотников, в Брянской области — восьми, в Липецкой области — шести. По четыре БПЛА перехватили в Калужской области, Крыму, Республике Адыгея и над акваторией Азовского моря. В столичном регионе уничтожили три летательных аппарата, один из них направлялся в сторону Москвы. Еще два дрона сбили в Белгородской области, по одному — в Тульской, Воронежской и Смоленской областях.

В период с 7:00 до 9:00 мск российские средства ПВО ликвидировали восемь беспилотников над регионами РФ. Четыре из них нейтрализовали в Крыму, три — в Костромской области, один — в Адыгее.

Ранее в Волгоградской области из-за атаки БПЛА начался пожар на нефтебазе.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27588961_rnd_7",
    "video_id": "record::1409e204-4c8b-44e4-b62f-1185984e7972"
}
 
Теперь вы знаете
Редкоземы и замерзшая секретная база: зачем Трамп хочет присоединить Гренландию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+