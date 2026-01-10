В Минобороны РФ раскрыли число сбитых за сутки ракет и беспилотников ВСУ

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

Также, по данным ведомства, военнослужащие сбили одну управляемую ракету большой дальности «Нептун».

Утром 10 января Минобороны РФ заявило, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь ликвидировали 59 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Больше всего воздушных целей — 11 — нейтрализовали над акваторией Черного моря. В Краснодарском крае отразили атаку 10 беспилотников, в Брянской области — восьми, в Липецкой области — шести. По четыре БПЛА перехватили в Калужской области, Крыму, Республике Адыгея и над акваторией Азовского моря. В столичном регионе уничтожили три летательных аппарата, один из них направлялся в сторону Москвы. Еще два дрона сбили в Белгородской области, по одному — в Тульской, Воронежской и Смоленской областях.

В период с 7:00 до 9:00 мск российские средства ПВО ликвидировали восемь беспилотников над регионами РФ. Четыре из них нейтрализовали в Крыму, три — в Костромской области, один — в Адыгее.

Ранее в Волгоградской области из-за атаки БПЛА начался пожар на нефтебазе.