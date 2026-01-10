Размер шрифта
Минобороны сообщило об ударах по топливным базам и пунктам ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили объекты энергетики ВПК Украины в 153 районах
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, задействованным в обеспечении работы военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, поражение целям было нанесено силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии. В результате атак были повреждены также хранилища топлива, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. Удары пришлись по объектам в 153 районах.

Накануне в российских силовых структурах сообщили, что военные ВС РФ ликвидировали группу сил специальных операций ВСУ в районе поселка Варачино в Сумской области. Среди уничтоженных украинских бойцов были командующий группой майор Сергей Карачевский, капитан Виталий Дудин, а также старший лейтенант Андрей Глез.

Прощание с военнослужащими ВСУ состоялось только на этой неделе. В связи с этим в силовых структурах заявили, что командование украинских войск скрывает данные о потерях среди элитных подразделений.

Ранее в Сумской области уничтожили 10 БМП украинских войск стоимостью около $100 млн.

