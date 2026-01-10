Размер шрифта
Финляндия вышла из Оттавской конвенции

Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции по противопехотным минам
Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции. Об этом сообщает Yle.

Телерадиокомпания напомнила, что Финляндия официально уведомила ООН о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин 10 июля прошлого года. Денонсация соглашения вступает в силу через полгода.

«Выход Финляндии из Оттавской конвенции по минам вступает в силу сегодня», — говорится в сообщении.

Международная конвенция по запрету противопехотных мин (Оттавская конвенция) закрепляет вывод этого вида оружия из военного арсенала ее стран-участниц, а также запрещает его производство, хранение и передачу.

В марте прошлого года о выходе из Оттавской конвенции объявили Литва, Латвия и Эстония, в июне — Украина. Позднее об аналогичном решении также объявила и Финляндия.

Ранее сообщалось, что Польша начинает производить мины для укрепления границы с РФ.

